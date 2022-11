Alarmstufe Rot im Tower des Flughafens Klagenfurt: Die militärische Luftraumüberwachung "Goldhaube" hat ein unbekanntes Flugzeug erfasst, das Kärntens Grenze ansteuert. Über das Ziel des Piloten herrscht Rätselraten, Funkkontakt kann nicht hergestellt werden. Zwei Abfangjäger des österreichischen Bundesheeres steigen in Linz auf und düsen in Richtung Grenze. Aber das unbekannte Flugzeug ist bereits in den österreichischen Luftraum eingedrungen. Nur drei Minuten später landet es am Flughafen in Klagenfurt. Unlackiert, silberglänzend, nur die Spitze ist in dunkles Militär-Grün getaucht. An der Heckflosse klebt eine blau-weiß-rote Flagge, in deren Mitte prangt ein roter Stern mit goldener Umrandung und auf den Tragflächen steht die taktische Nummer 112. Es handelt sich um einen einstrahligen Abfangjäger sowjetischer Bauart, bekannt als "Mikojan-Gurewitsch MiG-21R" im Dienst der jugoslawischen Volksarmee. Das alles geschah am Freitagvormittag des 25. Oktober 1991.