Die L 101 Göltschacher Straße verläuft in der Gemeinde Maria Rain durch die Ortschaft Göltschach. Dort befindet sich ein Siedlungsgebiet mit vielen Kindern, die mit dem Bus zur Schule fahren. Bisher fehlte es an einem sicheren Gehweg zu der Bushaltestelle, was zur Folge hat, dass derzeit sämtliche Fußgänger entlang der Landesstraße zur Bushaltestelle gehen müssen.

"Um vor allem die Sicherheit für die Schulkinder in dem Bereich zu erhöhen, ist die Errichtung eines Gehweges dringend notwendig", erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber. "Gleichzeitig sanieren wir auf diesem rund 200 Meter langen Abschnitt die rissige und teils ausgebrochene Fahrbahn. Damit nutzen wir Synergien und sparen uns so Zeit und Kosten", so Gruber weiter. Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. November. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 160.000 Euro, die sich Land und Gemeinde teilen.

Für mehr Verkehrssicherheit

Im Zuge der geplanten Gehsteigerrichtung wird die Fahrbahn der L 101 in dem Bereich zur Gänze abgetragen und neu asphaltiert. Die bestehende Bushaltestelle wird dabei zur Fahrbahnhaltestelle adaptiert, damit die alte Bucht als neue Fahrbahn genutzt werden kann. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird der Gehweg mit einem Leistenstein von der Straße getrennt, auch der Wartebereich wird mit einem Leistenstein von der Straße abgegrenzt, um die Sicherheit wartender Personen zu gewährleisten.

Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird der Verkehr im Baustellenbereich händisch geregelt. Die restlichen Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt und durch eine verkehrsabhängige Ampel geregelt. Die Bauarbeiten werden noch heuer abgeschlossen, voraussichtliche Fertigstellung ist Mitte Dezember geplant.