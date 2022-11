Ob Küchenmesser, Werkzeuge, Scheren oder Kufen. Eine scharfe Klinge oder Kante ist das um und auf für ein zufriedenes Resultat. Genauso wichtig ist deshalb der Beruf des Schleifers. Als Teil der Innung der Messerschmiede gibt es laut Wirtschaftskammer noch zwei Schleifer im Bezirk Klagenfurt Land und noch drei in der Stadt Klagenfurt. Einer von ihnen ist Dieter Weiss in der Lidmanskygasse 35.

"Mein Großvater und mein Vater waren schon Schleifer. Mir wurde dieses Handwerk quasi in die Wiege gelegt. Und so schleife auch ich mittlerweile seit 35 Jahren", erzählt Weiss. Der mittlerweile 50-Jährige ist nicht nur ausgebildeter Werkzeugmacher, Maschinenschleifer und Messerschmied. Als Einzelhandelskaufmann bietet er auch Produkte in seinem kleinen, aber feinen Geschäft an.

Schleifen, polieren, glänzen und Feinabzug

"Im hinteren Bereich befindet sich die Werkstatt. In der Regel benötige ich für einen Auftrag maximal zwei Tage. Zuerst wird geschliffen, dann poliert und geglänzt. Abschließend mache ich noch einen Feinabzug", erklärt Weiss die Vorgehensweise. Auf die Auftragslage angesprochen meint er, dass wieder mehr Menschen seine Dienste in Anspruch nehmen, "das Küchenmesser wird nicht einfach weggeschmissen, sondern findet durch eine gute Schleifarbeit wieder zu neuer Schärfe". Dennoch sind es nicht die Privatkunden, die das Hauptgeschäft ausmachen, sondern gewerbliche Betriebe.

Der KAC ging ein und aus

Und da merkt Weiss einen starken Abfall, da viele Hotel- und gastronomische Betriebe mittlerweile ihre eigenen Schleifereien besitzen. Dabei gingen in der Lidmanskygasse 35 bis in die 90er-Jahre die hohe Prominenz des Sports Tür ein und Tür aus. "Früher haben wir die Kufen der gesamten Kampfmannschaft des KAC geschliffen. Damals haben wir sogar Ausrüstungen verkauft."

Mittlerweile schleift der Traditionsverein freilich selbst die Kufen seiner Spieler, doch ein Blick in Weiss' Geschäft zeigt viele Paare Eislaufschuhe in den Regalen abgestellt. "Solange es kalt ist und die Seen zugefroren, läuft auch das Geschäft gut", erklärt der Schleifer in dritter Generation.

Sein Blick in die Zukunft? "Ich hoffe es, mit diesem alten Handwerksberuf bis in die Pension zu schaffen. Schließlich kann mich keine Maschine ersetzen, denn ein gut geschliffenes Messer, braucht eine gut geschulte Hand."