Vor mehr als 40 Jahren wurde der "Klub der Köche Kärnten" (kurz KKK) gegründet. Seitdem hat die Gruppe engagierter Köche, Konditoren, Kellnerinnen, Kellner und Barkeeper so einiges bewegt. Die Vereinigung, die übrigens 500 Mitglieder zählt, hat eine Vielzahl an Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettbewerben erkocht und dabei größtes Augenmerk auf regionale Produkte und deren Besonderheiten gelegt. Zudem kümmert sich mit dem Projekt "Kärntner Miniköche" – die Kleinen bekommen dabei einen Einblick in die Welt des Kochens, Essens und Trinkens in Kärntner Top-Betrieben – für Nachwuchs in dieser Berufssparte.