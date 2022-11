"Die Karte ist sehr klein gehalten, die Portionen sind hingegen durchwegs (zu) groß." Mit diesen Worten beschreibt der aktuelle "Gault & Millau"-Guide einen der kulinarischen Aufsteiger im Bezirk Klagenfurt und Klagenfurt-Land und spricht dabei vom Kulinarium "Das Hobisch" in Tultschnig bei Klagenfurt. Das Team rund um das Küchenduo Luca Serfezeu und Vladimir Dlugos wurde mit einer Haube und 11,5 Punkten (von möglichen 20) bedacht. Ebenfalls mit einer Haube wurde die Osteria Veneta in Klagenfurt berücksichtigt. Auf dem Niveau von einer Haube kochen weiters: "Werzers Badehaus" in Pörtschach (12 Punkte), das "Oscar", das "Bistro 151" sowie die "Kochwerstatt" (alle drei in Klagenfurt und jeweils mit 12,5 Punkten), wobei letztere die Handschrift von Hausherr Christian Cabalier trägt und ebenfalls zu den Aufsteigern zählt.