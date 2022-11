Verärgerte Händler gibt es in Klagenfurt nicht nur im „Lebensraum“ Bahnhofstraße, sondern auch einige Meter weiter nördlich am Fleischmarkt. Dort sorgt seit Mitte Oktober der Corona-Testcontainer der Engel-Apotheke samt rotem Baustellen-Klo und grüner Mülltonne für Unmut. „Der Container ist wirklich hässlich. Wäre dort eine Baustelle, würde ich es einsehen. Aber so? Der Platz ist ohnehin nicht mehr sehr ansehnlich, weil immer mehr Geschäfte leer stehen“, sagt Ferdinand Scharf vom Modegeschäft „oscar W“. Seine Branchenkollegen vor Ort würden diese Ansicht teilen. Insbesondere da man fürchtet, dass die wenig einladende Optik des Fleischmarktes das wichtige Weihnachtsgeschäft vermiesen könnte.