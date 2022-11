Der Bezirk Klagenfurt Land umfasst 19 Gemeinden. Von Ebenthal bis Zell sind Kassenstellen praktischer Ärzte vorhanden, die Fachärzte sind mit Ausnahme von Ferlach überwiegend in Klagenfurt angesiedelt. „In den 132 Gemeinden sind 263 praktische Kassenstellen besetzt. Bei den Facharztstellen sind es 210“, bestätigt Klaus Mitterdorfer, Direktor-Stellvertreter der Ärztekammer Kärnten. Auf den Bezirk Klagenfurt Land umgemünzt bedeutet das 25 Kassenstellen für Allgemeinmedizin, wovon es in Krumpendorf zum Beispiel zwei gibt, in der Gemeinde Maria Saal gibt es derzeit eine.