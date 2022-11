Bevor der gebürtige Inder Abhishek Negi in Klagenfurt sesshaft wurde, unternahm er Reisen in der ganzen Welt. Im Alter von 23 entschied er sich, auszuwandern. Den ersten Stopp legte er in Großbritannien ein, wo er jahrelang in einem angesehenen Restaurant arbeitete. Seine Ausbildung im Gastronomie- und Hotelmanagement schloss er in Australien ab. In Wien erweiterte er seine 25 Jahre lange Erfahrung im Servicebereich und Gastgewerbe. Seit Juni dieses Jahres lebt er nun mit seiner Frau in unserer Landeshauptstadt.