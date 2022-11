Seinen beruflichen Werdegang startete Peter Gauper im elterlichen

Betrieb und ab 1991 war er zuerst in der Wertpapierabteilung und später als Abteilungsleiter für vermögende und internationale Privatkunden im Raiffeisenverband tätig, wodurch er das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt hat. Seit 2008 ist Gauper Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Dank ihm fand auch die erfolgreiche Zusammenführung der Raiffeisen

Landesbank Kärnten mit der ehemaligen Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt statt.

Durch die Bündelung der Kräfte wurde Raiffeisen in Klagenfurt noch größer, noch bedeutender und noch schlagkräftiger. Zusätzlich übt der Vorstandsvorsitzende zahlreiche Aufsichtsratsfunktionen aus und ist auch Finanzreferent der Wirtschaftskammer Kärnten sowie stellvertretender Spartenobmann der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer. Darüber hinaus ist der Vorstandssprecher auch Mitglied der Industriellenvereinigung Kärnten.

In krisenreichen Zeiten ...

"Stabilität und Beständigkeit zeichnet, in unseren krisenreichen Zeiten, eine gute Bank aus. Trotz Wirtschaftskrise, Gesundheitskrise, regulatorischer Rahmenbedingungen und Digitalisierung hat Vorstandsdirektor Peter Gauper die Raiffeisen Landesbank wesentlich weiterentwickelt und damit auch

den Wirtschafts- und Lebensraum der Stadt Klagenfurt entscheidend mitgestaltet", so Bürgermeister Christian Scheider.



Peter Gauper wird in Würdigung und Anerkennung seiner Verdienste und Leistungen im Bankbereich, insbesondere als langjähriger

Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank und Partner von "Kärntner in Not" und "Kärnten Läuft", sowie aus Anlass seines runden Geburtstages die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. Die Raiffeisen Landesbank ist nicht nur seit über 100 Jahren eine überregionale und solide Bank- und Kreditinstitution, sondern auch treuer Partner diverser Veranstaltungen. Mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern zählt die Raiffeisen Landesbank Kärnten heute zu einem der größten Arbeitgeber in Klagenfurt.