Knapp fünf Monate hat es gedauert, um aus dem SPAR-Supermarkt in der Paul-Gerhardt-Straße in Welzenegg den modernsten Nahversorger der Landeshauptstadt zu gestalten. "Im Zuge unserer Kampagne ´SPAR and the City` erneuern wir viele unserer insgesamt 19 Standorte in Klagenfurt, um unseren Kundinnen und Kunden ein modernes und allen Ansprüchen gerecht werdendes Einkaufserlebnis zu ermöglichen", erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol.

Fortan liegt der Fokus im SPAR-Supermarkt Paul-Gerhardt-Straße ganz klar auf Frische und Regionalität.