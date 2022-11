"Sowohl Zeugen vor Ort als auch Beamte im Streifendienst haben die Taten gemeldet", erklärt Polizei-Sprecher Dominik Sodamin gegenüber der Kleinen Zeitung. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden sprengten die Unbekannten in Klagenfurt zwei Telefonzellen im Goethepark und in der Sterneckstraße, eine mobile Toilette am Friedelstrand sowie einen Zigarettenautomaten in der Beethovenstraße sowie eine Telefonzelle am Bahnhof in Krumpendorf.

Eine Spur der Verwüstung zogen Unbekannte im Goethepark © Barbara Pertl

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise bei der nächsten Dienststelle. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.