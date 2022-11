Wieder normal und doch etwas anders – unter diesem Motto lassen sich die Advent- und Christkindlmärkte in Kärnten zusammenfassen. Während man sich zum Beispiel in Klagenfurt auf den "ersten Christkindlmarkt ohne Einschränkungen seit 2019" freut, gelten die für Beleuchtung kürzere Betriebszeiten. Und Villach verkürzt die Betriebsdauer des beliebten Eislaufplatzes vor dem Rathaus um einige Wochen, wurde bereits bekannt gegeben.

Das traditionelle "Glühwein-Opening" in Klagenfurt war bisher gleichzeitig der Beginn der Weihnachtsbeleuchtung. Nicht so heuer, denn neben der Inflation (ein Becher Glühwein kostete beim Opening am vergangenen Donnerstag bis zu 4,80 Euro) macht sich auch der Energiespargedanke bemerkbar. Die lang gezogenen Lichterketten über dem Alten Platz werden erst am ersten Adventsamstag, dem 26. November, in Betrieb genommen. Aktiviert wird die Beleuchtung täglich von 16 bis 22 Uhr. Auch das ist anders als in den Jahren zuvor, als die Beleuchtung an den letzten Einkaufssamstagen bereits um 10 Uhr anging. Die Beleuchtung des Christkindlmarktes auf dem Neuen Platz wird ebenfalls reduziert, sie wird mit der Eröffnung am 19. November eingeschaltet und täglich von 16 bis 23 Uhr aktiviert sein. Am 1. Jänner 2023 wird die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in Klagenfurt wieder ausgeschaltet.

Verkürzte "Eislauf-Saison"

Die Villacher Innenstadt wird ab Freitag, dem 18. November, in adventliche Stimmung getaucht. Ebenfalls mit Sparmaßnahmen: Die Adventsbeleuchtung aus ohnehin schon energiesparenden LED-Lampen wird bis 23.00 statt bis 24.00 Uhr eingeschalten bleiben. Die morgendliche Beleuchtung von 6.30 bis 8.00 Uhr entfällt. Gleiches gilt für den "Winterwunderwald" im Garten des ehemaligen Parkhotels. Und eine Maßnahme sorgt vor allem im eissportaffinen Kärnten für Aufsehen: Der Eislaufplatz vor dem Rathaus wird um ein paar Wochen kürzer als in den Jahren zuvor in Betrieb sein, als voraussichtliches Ende wird der 22. Februar 2023 ins Auge gefasst.

Märkte in ganz Kärnten

Eine Woche später starten dann auch quer durch Kärnten weitere Märkte. Wie zum Beispiel rund um den Wörthersee in Velden (Engelstadt mit Adventsprogramm für Familien), am Pyramidenkogel mit weiter Aussicht, auf der Halbinsel Maria Wörth oder beim "Stillen Advent" direkt an der Seepromenade in Pörtschach. Adventlich wird es auch auf den Bergen, etwa am Katschberg, wo auch dieses Jahr der Adventweg zu einem Winterspaziergang auf 1750 Metern Seehöhe einlädt, oder auf der Petzen in Südkärnten mit einem per Gondelbahn erreichbaren Christkindlmarkt auf 1700 Metern Seehöhe.