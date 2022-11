Ein Mann (22) aus Klagenfurt lenkte am Dienstagnachmittag sein Motorrad im Ortsgebiet von Krumpendorf am Wörthersee mit einer Fahrgeschwindigkeit von 122 km/h in Richtung Pörtschach am Wörthersee. Die Überschreitung wurde von einer Polizeistreife mittels Lasermessgerät festgestellt. Der Mann konnte angehalten werden und wird angezeigt.