Überfüllte Quartiere, Asylwerber, denen die Obdachlosigkeit droht, angebliche Mängel bei der Verpflegung und der Hygiene. In der Vorwoche sorgten die Zustände im "Wartebereich" für Asylwerber für Aufsehen. In der Anlage in Klagenfurt, offiziell die Polizeiinspektion (PI) Klagenfurt Fremdenpolizei, warten Flüchtlinge darauf, in Bundes- oder Landesquartiere geschickt zu werden - mitunter Tage und Wochen.