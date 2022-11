Der Krampus ist los. Am 19. November startet der Krampusumzug in der Klagenfurt Innenstadt. Doch auch in den Umlandgemeinden finden Umzüge statt. Daher kommt es in den folgenden Wochen zu Busumleitungen. Hier finden Sie einen Überblick:

Krampusumzug in Klagenfurt

Samstag, 19.11.2022, 18:00 Uhr – 22:00 Uhr;

Betroffene KMG Linien: Innenstadt (alle Linien);

Betroffene Haltestellen: Landesregierung, Feld-Marschall-Konrad-Platz, Kardinalplatz, Neuer Platz;

Maßnahmen: Der Linienverkehr wird über den Ring umgeleitet. Die Haltestelle Hauptbahnhof

wird auf die Haltestelle West/Busbahnhof verlegt. An den Haltestellen werden entsprechende

Hinweise angebracht.

Krampusumzug in Welzenegg

Sonntag, 20.11.2022, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr;

Betroffene KMG Linie: Linie B;

Betroffene Haltestellen: Irnigsiedlung und Welzenegger Straße;

Maßnahmen: Die Linie B verkehrt ab der Haltestelle St.Theresia über die Pischeldorferstraße und Krimhildgasse zur Haltestelle Welzenegg.

Krampusumzug in Zell-Gurnitz

Sonntag, 20.11.2022; 14:00 Uhr – 15:30 Uhr;

Betroffene KMG Linie: Linien 12 und 22

Betroffene Haltestelle: Gurnitz Mehrzweckhaus

Maßnahmen: Die Linien 12 und 22 verkehren nur bis zum Kreisverkehr Gurnitz. Die Haltestellen Zell Ebental und Mehrzweckhaus Gurnitz werden nicht bedient.

Krampusumzug Ebenthal

Samstag, 26.11.2022; 18:00 Uhr – 20:00 Uhr;

Betroffene KMG Linie: Linie 12;

Betroffene Haltestelle: Reichersdorf;

Maßnahmen: Die Linie 12 verkehrt ab dem Kreisverkehr in Ebenthal zum Jamnigweg und weiter zur Miegerer Straße in Richtung Zell Gurnitz. In Richtung Heiligengeistplatz fährt sie

dieselbe Strecke.