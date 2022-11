Es gibt Dinge, die einfach zusammengehören – Schnitzel und Wien, Tom und Jerry, aber auch Coca-Cola und Weihnachten. Die Werte des Unternehmens, nämlich Familie, Freunde, Zeit miteinander zu verbringen, kommen vor allem rund um das große Fest zur Geltung.

Auch in diesem Jahr gibt es für die Fans vorweihnachtlicher Aktivitäten ein besonderes Geschenk. Nach einigen Jahren Pause tourt der Coca-Cola-Weihnachtsmann mit seinem ikonischen Truck wieder durch Österreich. Bei 17 Stopps – unter anderem auch in der Kärntner Landeshauptstadt – verzaubern vorweihnachtliche Aktivitäten prominente Plätze und Areale von Handels- und Gastropartnern in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour birgt zahlreiche Überraschungen für die Besucherinnen und Besucher, ist nachhaltiger denn je und ist das Highlight des heurigen Weihnachtsprogramm von Coca-Cola. Neben dem Weihnachtstruck stelle Coca-Cola das gemeinsame Festessen in den Mittelpunkt der Weihnachtskampagne.

Bevor der Truck mit dem Weihnachtsmann bei Einbruch der Dunkelheit auf den Plätzen einfährt, können die Besucher des Weihnachtsdorfes bereits in einer riesigen Schneekugel für ihr persönliches Foto posieren und als Weihnachtspostkarte am Postamt verschicken. Beim Glücksrad gibt es außerdem die Chance auf weihnachtliche Überraschungen. Nachdem der Weihnachtsmann im Weihnachtsdorf angekommen ist, freut er sich über ein gemeinsames Erinnerungsfoto.