934 scharfe Saucen aus aller Welt wurden bei den Scovie Awards 2023 in Albuquerque in New Mexico (USA) eingereicht. Eine Chilisauce aus Kärnten wurde zur besten der Welt gekürt: "Tom’s hot Sauce – Bonfire" – eine Chilisauce mit Cold-Brew-Coffee – belegt in der Kategorie "Hot Sauce - Unique Hot" den ersten Platz. Dem Klagenfurter Produzenten Tommy Hlatky ist damit ein Weltmeister-Hattrick gelungen. Er triumphierte bereits 2021 und 2022 bei den Awards.

Die neue Weltmeistersauce überzeugt mit fruchtiger Schärfe und den Röstaromen des Cold-Brew-Coffee. Dieser stammt auch aus Kärnten und wird von Lukas Leitsberger in seiner Klagenfurter Kaffeemanufaktur "25 Grams Cold Brew Coffee" speziell für "Tom’s hot Sauce – Bonfire" produziert.

Zutaten aus der Region

Aktuell produziert Tommy Hlatky um die 10.000 Flaschen pro Monat. Das Sortiment umfasst inzwischen sechs unterschiedliche Saucen. Exklusiv für Spar produziert Hlatky seit 2020 die Sauce "Brennstoff No. 91" und seit September dieses Jahres neu die "Brennstoff No. 95". Über den Onlineshop shop.tomshotstuff.at sind neben den Saucen diverse scharfe Snacks zu beziehen.

Die Chilis für die Saucen kommen ausschließlich aus Österreich, zu 90 Prozent sogar aus Kärnten. So baut die "Gärtnerei Blumen Steiner" aus Bleiburg für den Chilisaucen-Weltmeister mehr als 2500 Pflanzen in insgesamt neun Gewächshäusern an.