Montagnacht um 20.20 Uhr steckte ein vorerst Unbekannter drei Müllcontainer am Lackenweg in Klagenfurt in Brand. Nach kurzer Fahndung wurde ein 18-jähriger Klagenfurter am Parkplatz eines Geschäftes von einer Diensthundestreife angehalten. Bei der Einvernahme gab der Mann zu, die Müllcontainer in Brand gesetzt zu haben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt. Der Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.