Montag um 22.18 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt von Lambichl kommend stadteinwärts. Bei der Kreuzung mit der Keutschacher Straße wollte links in die Keutschacher Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 53-jähriger Mann ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt auf der Rosentaler Straße stadtauswärts. Der 18-Jährige nahm an, dass dieser ebenfalls in die Keutschacher Straße einbiegen wollte, der 53-Jährige fuhr allerdings geradeaus weiter und so kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision.

Der Pkw des 18-Jährigen wurde dabei gegen den Ampelmast geschleudert. Beide Pkw wurden bei der Kollision stark beschädigt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in das Unfallkrankenhaus. Der 53-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Ampelanlage wurde leicht beschädigt. Beide Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.