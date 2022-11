Montag um 20.10 Uhr fing ein Traktor aus unbekannter Ursache zu brennen an. Das Fahrzeug war in einem Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Großbuch, im Bezirk Wölfnitz in Klagenfurt abgestellt. Mit einem zweiten Traktor zog der 57-jährige Bauer den brennenden Traktor aus dem Gebäude und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann den Brand selbstständig löschen.