Vom grünen Rasen hinter die Theke: Almedin Hota lief in der österreichischen Bundesliga unter anderem für den FC Kärnten, später für den FC Admira Mödling ein. 21 Mal streifte sich der gebürtige Bosnier das Trikot der Nationalmannschaft seines Heimatlandes über. Erst vor wenigen Wochen absolvierte der 46-Jährige die UEFA-Pro-Lizenz und ist damit im Besitz der höchsten Trainerausbildung in Österreich. Aktuell ist Hota im Nachwuchsbereich des Klagenfurter Fußballvereins ASK tätig.