Drei Tage lang war die Klagenfurter Messe wieder Austragungsort der 21. Familien-, Brauchtums- und Gesund Leben-Messe. Und drei Tage lang stürmten dort die insgesamt 25.000 Besucherinnen und Besucher vor allem die Ausstellungsbereiche "Gesundheit & Vorsorge" (48,9 Prozent), "Brauchtum" (27,2 Prozent) und "Kunst & Kunsthandwerk" (22,2 Prozent) besucht. Insgesamt 19,4 Prozent aller Besucher sind wegen der "gesund & glücklich" - der Messe für Körper, Geist & Seele - gekommen, die heuer 20-jähriges Jubiläum feierte. Neu hingegen war das Thema "Fit & Power" mit Kärntens 1. Fitnessmesse. Die Trainingseinheiten zum Mitmachen kamen so gut an, dass sie auch 2023 - von 10. bis 12. November - stattfinden wird.

"Sehr gute" Noten für die Messe

Insgesamt 320 Ausstellerinnen und Aussteller und zahlreiche Einzelveranstaltungen trafen bei der ersten Messe nach Corona offenbar wieder den Geschmack der Besucher. Laut Marktforschungsunternehmen "Der Ladler" verteilten 96,6 Prozent aller Befragten die Note "Sehr gut" oder "Gut". 82,2 Prozent gaben an, die Messe im nächsten Jahr wieder besuchen zu wollen. "Der Themenmix spricht ein breites Publikum an, was man an den Besucherzahlen ablesen kann. Besonders freut es uns, dass heuer die "gesund & glücklich" nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattgefunden hat und ihr 20. Jubiläum feiern konnte", freuen sich auch Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler und Bernhard Erler über das erfolgreiche Messe-Wochenende. Im letzten "normalen" Messejahr 2019 konnten 28.500 Besucher begrüßt werden.

Der Großteil der heurigen Besucher (97,8 Prozent) kam aus dem Inland, 94,9 Prozent davon aus Kärnten. Die ausländischen Messebesucher*innen sind vorwiegend aus Deutschland und Italien angereist. Das Ranking der beliebtesten Themen führt wie auch schon in den vergangenen Jahren der Bereich "Gesundheit & Vorsorge" mit 48,9 Prozent an. Gefolgt von "Brauchtum" mit 27,2 Prozent und der "Hobbykünstlerausstellung" mit 22,2 Prozent.