In dieser Faschingssaison ist es wieder so weit: Die Clagenfurther Stadtrichter laden wieder zum Stadtgerücht. Am 13. Jänner findet die erste Verhandlung statt - mit gleich drei neuen Gesichtern. Matthias Wurzer, Markus Stromberger und Gert Höferer sind dem Aspirantenstatus entwachsen und nun vollwertige Stadtrichter.