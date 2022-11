Da hat sich wohl der ein oder andere verschluckt: Beim Glühwein-Opening am Alten Platz in Klagenfurt musste man für ein alkoholisches Heißgetränk - der Glühwein wird übrigens im Pappbecher serviert - satte 4,80 Euro hinlegen. Der Glühmost kostet immerhin "nur" 4,30 Euro. Begründet werden die Preise mit den aktuell hohen Personal-, Energie- und Materialkosten.

Nicht nur bei Gästen sorgen die Preise für jede Menge Diskussionsstoff: Vor allem die Gastronomen, die am 19. Dezember am Klagenfurter Christkindlmarkt ausschenken, und zeigen sich über die aktuelle Preispolitik beim Glühwein-Opening und an den Ständen am Alten Platz schockiert. "Auch wir sind von den allgemeinen Preissteigerungen betroffen und spüren diese in allen Bereichen unserer Tätigkeit", erklärt Gert Höferer, Obmann-Stellvertreter des Vereins Klagenfurter Christkindlmarkt. "Dennoch gibt es bei uns eine kaum merkbare Preissteigerung. Im Durchschnitt sind es 0,2 Euro pro Getränk."

Höferer, der seit 2001 während der Weihnachtszeit das "Christkindl" am Neuen Platz betreibt, und seine Kollegen wollen bei Glühwein, Glühmost und Punsch, die übrigens in Tassen serviert werden, die Vier-Euro-Grenze nicht überschreiten. "Der Klagenfurter Christkindlmarkt soll ein Ort ´für jede Brieftasche`sein und Menschen die Möglichkeit geben, sich und ihren Lieben ein paar unbeschwerte, genussreiche und vorweihnachtlich friedlich-fröhliche Stunden auch leisten zu können", so Höferer.