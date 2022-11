Offensichtlich hat Mario Hofferer sein ganz persönliches Erfolgsrezept gefunden: Nach seinem fulminanten Sieg bei den Staatsmeisterschaften holte sich der 37-jährige Barkeeper nun den nächsten Titel. Bei den Weltmeisterschaften in Kuba gewann der zweifache Cocktail World Champion den "Best Technical Performance"-Award. Und das bei starker Konkurrenz, Staatsmeister aus 64 Nationen mixten um den begehrten Titel. Für den Klagenfurter geht damit ein weiterer Traum in Erfüllung. Doch er arbeitet bereits an seinem nächsten großen Ziel: In wenigen Wochen wird Hofferer Österreich bei einer weiteren Weltmeisterschaft in Katar vertreten.