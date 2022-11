Nachdem auch der Fasching in den letzten zwei Jahren nicht wie sonst gefeiert werden konnte, war die Freude beim traditionellen Faschingswecken am Freitag umso größer. Das Motto der Faschingsgilde Waidmannsdorf lautet heuer "Fasching 2023 – ich bin dabei!". Die Gilde rund um Obmann Günter Brommer bietet heuer Faschingsbuttons mit dem genannten Motto an –, die Buttons sind bei der Gilde gegen eine freiwillige Spende erhältlich. Der Erlös kommt der Aktion "Kärntner in Not" zu Gute.

Mit einem kräftigen "Wai-wai" und mit Unterstützung seiner Musikantengarde nahm Günter Brommer bei der symbolischen Übergabe den Stadtschlüssel von Bürgermeister Christian

Scheider entgegen. "Wir haben über Nacht den Schlüssel im Rathaus austauschen lassen, das ist hoffentlich kein Problem", so Bürgermeister Christian Scheider mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Faschingswecken wurde in diesem Jahr auch das Jubiläum der berühmten Faschingszeitung von "hallihallo"-Legende Reinhard Eberhart gefeiert. Seit 40 Jahren nimmt er das Geschehen rund um und in Klagenfurt während der Narrenzeit aufs Korn.