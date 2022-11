Von wegen Bibliotheken sind verstaubt und leise Orte. In einer der modernsten Bibliotheken Kärntens, der Alpen-Adria-Mediathek in Villach wird nichts von alledem Realität. In den Regalen reihen sich die neueste Unterhaltungsliteratur, trendige Tonie-Hörfiguren, aktuelle Magazine und vieles mehr aneinander. Kinder haben einen eigenen Bereich zum Lesen, Toben ist hier sogar erwünscht. „Wir müssen Bibliothek neu denken, das spielerische Entdecken soll dabei im Vordergrund stehen“, sagt Roman Huditsch, der als Leiter der AK-Bibliotheken Villach und Klagenfurt viel Innovationsgeist mitbringt. Da darf auch ein Maker-Space nicht fehlen, in dem die jungen Besucher forschen und programmieren üben können.