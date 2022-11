Freitagvormittag wurde in Klagenfurt die 21. Familien-, Brauchtums- und Gesund Leben-Messe eröffnet. Vertreter von Politik und Wirtschaft waren zur Eröffnung gekommen. Umrahmt wurde diese vom Juventus Musica Chores des BRG Viktring. "Diese Messe veranschaulicht, was jede und jeder in unserer Gesellschaft schätzt: das Familienleben, den Zusammenhalt in der Familie als Basis für die Gesellschaft, ein gesundes Leben, das jede und jeder von uns haben möchte und Brauchtum und Tradition als identitätsstiftendes Merkmale, die wir auch nach außen tragen", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in seiner Eröffnungsrede.

Die Messe biete der Volkskultur und dem Brauchtum eine Bühne, und hole "das Ehrenamt und die Freiwilligkeit vor den Vorhang". Über 100.000 Kärntnerinnen und Kärntner würden sich aktiv in Brauchtums- und Traditionsvereinen engagieren, seien auch als Funktionärinnen und Funktionäre für das Bestehen der Vereine verantwortlich und tun dies alles ehrenamtlich, betonte Kaiser.

Messe-Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler hielt in seiner Ansprache fest, dass die "Messe in einer dunklen, unruhigen Zeit bunte, helle, stimmungsvolle und vielfältige Information und Unterhaltung bietet". Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) wies in seiner Rede auf die herausfordernden Zeiten hin, die nicht nur jeden Haushalt betreffen würde, sondern auch Städte und Gemeinden vor neue Herausforderungen stellen und daher alle, auch die Politik zum Sparen beitragen müsse.

"Leistungsschau heimischer Wirtschaft"

Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, hielt fest, dass nur die Wirtschaft, die Betriebe, den Menschen Arbeit geben können und für Einkommen sorgen. Mandl: "Damit sie weiterhin den Menschen Arbeit geben können, müssen wir regional einkaufen, regional denken bei Dienstleistungen – die Messen sind auch eine Leistungsschau der heimischen Wirtschaft."

Die Brauchtumsmesse wird von der ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden gemeinsam mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes organisiert. In Summe sind 320 Aussteller auf der Messe zu finden, auf 25.000 Quadratmetern gibt es Information, Trends, Vorträge, Veranstaltungen und Auszeichnungen, wie die Verleihung der "Botschafter der Volkskultur" oder die Georg-Bucher-Preisverleihung.

Neues Faschingshauptstadt

Um Punkt 11.11 Uhr wurde in der Messehalle 4 die närrische Zeit eingeläutet. Kaiser und der Landespräsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden, Bruno Arendt, übergaben Insignien und Regentschaft an die neue Kärntner Faschingshauptstadt Spittal an der Drau und das Prinzenpaar Magdalena I. und Schalkus der 54. Die vom Landeshauptmann unterzeichnete Landesurkunde nahm der Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer in Empfang.