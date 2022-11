Der Reise- und Lifestyleguide "1000things" hat die zehn schönsten Reiseorte Österreichs gekürt. "Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und für euch recherchiert, welche Orte mit besonders vielen schönen Dingen auf euch warten", heißt es in der Einleitung.

Auch ein schönes Plätzchen in der Region Klagenfurt findet sich im Ranking: Maria Wörth. "Maria Wörth ist das perfekte Beispiel dafür, dass Kultur und Natur bestens harmonieren können. Die Pfarrkirche auf der Halbinsel direkt am Südufer des Wörthersees zählt für uns zu den schönsten in ganz Kärnten. Wer lieber eine richtige Insel besuchen will, kann die Kapuzinerinsel per Boot erkunden. Die perfekte Wandertour mit Aussicht ist die Maria-Wörth-Pyramidenkogel-Runde, die direkt vom Ortskern auf die beeindruckende Aussichtsplattform führt und wunderschöne Blicke auf den See ermöglicht. Und wer gemütliche See-Atmosphäre lieber mit Kulinarik verbindet, kann in den Sommermonaten im Seerestaurant Linde richtig gut direkt am Ufer essen und trinken", so die Begründung der Redaktion.

"Als Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth erfüllt es mich besonders mit Stolz, dass Maria Wörth zu einem der schönsten Reiseorte gekürt wurde", sagt Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) zu der besonderen Ehre.

Die weiteren Empfehlungen: Schwarzenberg (Vorarlberg), Schladming (Steiermark), Rust (Burgenland), Kartitsch (Osttirol), Gumpoldskirchen (Niederösterreich), St. Wolfgang im Salzkammergut, Bad Gastein (Salzburg), Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) und Altaussee (Steiermark).