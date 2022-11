Nach umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, Fachbereich Vermögensdelikte, konnte eine Serie von Einbruchsdelikten in Wohnhäuser geklärt werden. Ein Kroate wird beschuldigt, in derzeit sechs bekannten Fällen in Wohnhäuser eingebrochen zu sein, die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld und Schmuck gestohlen zu haben. Der 33-Jährige ist laut Polizei geständig.

Diebesgut sichergestellt

Die Taten wurden zwischen 7. August und 10. September im Raum Klagenfurt sowie in Völkermarkt begangen. Bei diesen Einbrüchen wurden überwiegend Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Wie kam man dem Mann auf die Schliche? "Er wurde am 10. September auf frischer Tat ertappt", heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus dem Stadtpolizeikommando.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des Beschuldigten konnte eindeutig zuordenbares Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der Kroate befindet sich nicht in der Justizanstalt. "Die Staatsanwaltschaft wird über das weitere Vorgehen entscheiden", sagt eine Beamtin. In Österreich ist der Mann zuvor nicht amtsbekannt gewesen.