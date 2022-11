In Folge eins der RTL-Show "Bachelor in Paradise" witterte der Klagenfurter Export Emily übles: "Es riecht nach Trouble." Dies sollte sich in der neuesten Folge, zu sehen auf RTL+, bestätigen. Der Ärger kam und hörte auf den Namen Christina, auch bekannt unter dem Spitznamen "Shakira". Ihr Steckbrief: Sie ist oft "unbewusst sehr egoistisch", hasst Zungenküsse wegen "den Bakterien und so" und räkelt sich gerne auf Poledancestangen. Wer es noch nicht erahnen konnte: Die 24-Jährige steht gerne im Mittelpunkt, wie sie selbst zugibt.

Emily schmeckt das überhaupt nicht. Shakiras Ankunft "fand ich erstmal so pffff", äußert die Kärntnerin ihre Meinung. Im Mittelpunkt ist eben selten Platz für zwei.

"Liebesbedürftige" Klagenfurterin

Alle Emily-Fans konnten nach den ersten fünf Minuten der zweiten Folge wieder getrost den Browser schließen. Rotweingläser und Pool-Luftmatratzen erhielten mehr Sendezeit als die Klagenfurterin und ihr Favorit Max. Zwischen ihr und dem grau melierten 33-Jährige funkt es jedoch. Nach gemeinsamen Kuscheln und Küssen - Emily war nämlich "liebebedürftig" - gab er ihr am Ende ohne großer Überraschung seine Rose. Die Klagenfurterin bleibt somit eine weitere Woche im Paradies.

Jade und Danilo kamen sich sehr nahe © RTL

Ganz und gar nicht friedlich ging es bei ihren Mitstreitern zu. Yannick hatte die Qual der Wahl zwischen Jana-Maria und Jennifer. Erstere versteht mittlerweile das Sendungskonzept, bei dem sich die Kandidaten nicht sofort unsterblich in jemanden verlieben müssen. "Ich glaube, er fährt zweigleisig", vermutet Sherlock Jana. Als Yannick sie für gemeinsame Stunden in die "Love Suite" schleppen wollte, fuhr der Zug bei Jennifer ab. Der 28-Jährige sei "menschlicher Sondermüll." Als dann noch seine Ex-Freundin Mimi in die Villa dazustieß, verstanden sowieso alle nur noch Bahnhof. Mimi möchte aber anscheinend nichts von den Single-Männern, sondern verirrte sich bei der Suche nach dem Hausarzt ins Paradies. "Ich will einen Mann, der mich behandelt", sagte sie.

Atemberaubendes Quad-Rennen

Mit gefühlten 5 km/h "rasten" Jade und Danilo auf einem Quad durch die Gegend. "Ich habe extra ein bisschen Gas gegeben, damit sie sich festhalten kann", sagte der Schweizer. Schlagartig erhöhte er das Tempo auf knappe 7 km/h. Unterdessen zog "Stephie Woods" ihren Favoriten Leon am Golfplatz ab. Im Pool schmiss er dann seine Nerven völlig weg, wurde ihr zu zögerlich. Stephie muss bei ihm somit "noch Rätsel lösen." Die Denksportaufgabe auf zwei Beinen gab ihr am Ende dennoch seine Rose.

Wannabe-Frauenschwarm Umut machte sich an jede Dame ran, die sich nicht auf Drei in ihr Zimmer weggesperrt hat. Doch er hat Glück: Kommende Woche dürfte sich die Auswahl für ihn erweitern, treffen noch weitere Frauen - oder "Frischfleisch", wie Feminist Tom sagt, - in der Villa ein. Obwohl sich die Damen Jennifer und Chiara verabschieden mussten, wird die Konkurrenz für Emily nicht einfacher.