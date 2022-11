"Die Krisen lassen uns nicht mehr los", resümierte Militärkommandant Walter Gitschthaler beim Jahresempfang in der Klagenfurter Windisch-Kaserne am Donnerstag. Und deshalb stelle sich im Bundesheer wie auch in anderen Institutionen die Frage, wie gut es eingestellt ist, um diese Krisen zu bewältigen. Für die Widerstandskraft der Streitkräfte sei in jüngster Zeit das Wort "Resilienz" in aller Munde, also die Widerstandskraft.