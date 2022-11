A....knapp (in der Wortwahl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen) war das Ergebnis für die Wiederwahl von Gabriel Hribar als Vorsitzender der Regionalpartei Einheitsliste/Enotna Lista, die schon vor Jahren das "Slowenische" aus ihrem Parteinamen gestrichen hat.

Erfolgreich bei Wahlen

Die EL war im Vorjahr bei den Gemeinderats- und Bürgermeister- wie auch Landwirtschaftskammerwahlen erfolgreich. Repräsentanten sind in 21 Gemeinden (59 Gemeinderäte) vertreten, die EL stellt mit Bernard Sadovnik einen Bürgermeister (Globasnitz/Globasnica, hält dort die absolute Mehrheit) und vier Vizebürgermeister sowie vier Mandatare (Südkärntner Bauern) in der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung. Bei den Landtagswahlen im März 2023 wird die EL nicht antreten - und dennoch mit zwei Repräsentanten vertreten sein.

Bei der EL-Landesversammlung in der Vorwoche wurde Gabriel Hribar quasi mit Würgen als Parteichef wiedergewählt. Im ersten Wahlgang kam er auf keine Mehrheit. Nach einer Sitzungsunterbrechung entschied man sich für einen zweiten Wahlgang, weil man nicht führungslos sein wollte. Doch auch dabei kam Hribar nur auf 19 der 34 gültigen Stimmen. Damit spiegelt sich die Unzufriedenheit in den EL-Reihen mit dem Obmann wider, doch weil es keinen anderen Parteichef-Kandidaten gab, wurde Hribar, der im Mai sein Amt zur Verfügung gestellte hatte, knapp wiedergewählt.

2028 eigenständig

Er betont, dass in den nächsten Monaten inhaltlich und strategisch Weichen gestellt werden. Die EL will sich als unabhängige Südkärntner Regionalpartei etablieren, die die slowenischsprachige Bevölkerung im zweisprachigen Gebiet vertritt, aber auch für deutschsprachige Wähler zugängig sein soll. Ziel sei es, bei der Landtagswahl 2028 eigenständig anzutreten.

Team Kärnten-Kandidatur

Franz Josef Smrtnik, früherer Bürgermeister, jetziger Vizebürgermeister von Eisenkappel/Zelezna Kapla, wird als EL-Mann diesmal bei der Landtagswahl für das Team Kärnten mit Gerhard Köfer kandidieren. Gemeinsam mit seinem Bruder Vladimir Smrtnik, Vizebürgermeister in Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku), war er in der Vorwoche bei der Wahlkampfklausur des Team Kärnten dabei, berichtet TK-Sprecher Thomas Fian. Auf der im Dezember zu beschließenden TK-Kandidatenliste für die Landtagswahl soll Franz Josef Smrtnik vorne mit dabei sein, so Fian. Das kann so interpretiert werden, dass es für Smrtnik ein Mandat im Wahlkreis Ost geben könnte.

Keine gemeinsame Liste

In den EL-Reihen ist man jetzt bemüht, zu deponieren, dass es keine gemeinsame EL- und TK-Kandidatur, also keine Listengemeinschaft für die Landtagswahl gibt. Laut Statuten dürfen Einzelpersonen für andere Parteien kandidieren. Hribar tat es 2018 über die Kooperation von "Mein Südkärnten" mit den Neos. Als in der Vergangenheit EL-Mann Karel Smole für die Grünen Mandatar war und Rudi Vouk für das LIF kandidierte, gab es Vereinbarungen zwischen den Parteien. Das ist diesmal bei den Smrtnik-Brüdern nicht der Fall. Olga Voglauer, jetzt Grünen-Chefin und Spitzenkandidatin, saß in der Vergangenheit für die EL im Gemeinderat von Ludmannsdorf/Bilcovs.