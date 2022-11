Für viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter zählt der Besuch am

Christkindlmarkt zu einer beliebten Tradition, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Coronabedingt konnte das vorweihnachtliche Flanieren am Markt in den vergangenen Jahren nur unter schwierigen Bedingungen und mit Einschränkungen stattfinden. Heuer wird sich das wieder ändern. Von 19.

November bis 24. Dezember gibt es wieder einen Christkindlmarkt wie früher. Täglich von 10 bis 20 Uhr – Gastronomie bis 23 Uhr. Am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

"Ich kann mich noch erinnern, wie schwierig es war, den Markt durch die ganzen Beschränkungen der letzten Jahre durchzuführen. Umso erfreulicher, dass er heuer wieder ganz ohne Einschränkungen stattfinden kann. Von Schnitzereien bis zu kulinarischen Alpen-Adria-Genüssen ist heuer wieder alles dabei, was ein Christkindlmarkt braucht", freut sich Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider.

"Der Markt ist etwas Wertvolles für die Klagenfurter Innenstadt und bietet mit 53 Standlern eine tolle Atmosphäre. Seit Langem findet er wieder ohne Corona-Einschränkungen statt und bringt einen Mehrwert für Wirtschaft und Tourismus", so Gemeinderat Julian Geier in Vertretung von Wirtschaftsreferenten Stadtrat Max Habenicht.

Die offizielle Eröffnung des Christkindlmarkts sowie das "Licht an" für den Christbaum erfolgen am 19. November um 17 Uhr. Am selben Abend findet der Krampusumzug des Kärntner Brauchtumsverbandes um 19 Uhr statt. Dort werden bis zu 40.000 Besucher erwartet. Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es von 19 bis 20.30 Uhr auf der Christkindlmarkt-Bühne Konzerte von renommierten Bands, die man schon vom After Work Markt oder den DonnerSzenen kennt. Ergänzt durch österreichische Bands aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Funk, Reggae, SKA. Mit dabei sind SINN, Acoustica, Taft Funk, Duo Klak, Kinky Slinky oder die Mood Music Crew.

Wichtig für den Tourismus

"Wir spüren diesen Markt bereits im Tourismus – vor allem im Busreisebereich. Nicht nur Einheimische, sondern auch Leute aus den Nachbarländern sind hungrig nach dem Christkindlmarkt und Klagenfurt ist auch zu Weihnachten nun wieder mehr sichtbar", so Adolf Kulterer, Vorstand des Klagenfurter Tourismusverbandes.

"Besonders freuen wir uns über eine Kooperation mit Studierenden und Lehrenden der GMPU. Danke hier dem Leiter der Jazz-Abteilung, Michael Kahr. Im Dom und am Domplatz gibt es auch heuer ein umfangreiches Kulturprogramm. Zum Beispiel werden gemeinsam Adventkränze gebunden und diese geweiht, es gibt eine Gospel-Open-Air-Messe mit Sandra Pires und eine Nikolausfeier mit dem Bischof", erzählt Martina Karulle vom Klagenfurt Marketing.

Ricos Weihnachtszirkus kehrt ebenfalls zum Christkindlmarkt zurück. Ein lustiges Kinderprogramm zum Lachen, Mitmachen und Zuschauen ist garantiert. Auch den beliebten Selfie-Point wird es wieder geben. Außerdem erfreulich: Es gibt wieder einheitliche Glühweinterrassen zur Konsumation der Heißgetränke. Das Gasheizverbot wird im Zuge des Adventmarktes wegen den wirtschaftlichen Betrieben temporär aufgehoben – somit wird es auch Heizpilze geben. "Die Aufbauarbeiten sind im Gange und alles läuft nach Plan. Anschließend zum Christkindlmarkt folgt der Silvestermarkt. Am 31. Dezember wird es dort auch ein Konzert geben", sagt Marktkoordinator Alexander Adamitsch abschließend.

Weihnachtliche Stadtführungen

Im Sinne der Energieeffizienz wird diesmal die Beleuchtung reduziert. So strahlen die Lichter heuer am Neuen Platz von 16 bis 23 Uhr und in der Innenstadt bis 22 Uhr. Weitere Highlights zur Adventzeit (Stadtführungen) Türmer Horst Ragusch entführt in die Zeit des Mittelalters und versetzt die Begleiter in jene Zeit, als Klagenfurt kaum größer war als die heutige zentrale

Innenstadt innerhalb des Rings. Die Wanderung durch die historischen Ecken der Innenstadt finden am 25.11., 02.12., 09.12., 16.12., 23.12. jeweils um 19 Uhr statt. Treffpunkt: Arthur-Lemisch Platz, Spanheimer Brunnen. Die Altstadt Wanderung gibt es natürlich auch im Winter. Gut eineinhalb Stunden bekommen Gäste einen Rundumblick auf die Geschichte und die wichtigsten Plätze in der wunderbaren Renaissance Stadt Klagenfurt. Jeden Freitag und Samstag um 10 Uhr. Treffpunkt: Arthur-Lemisch Platz, Spanheimer Brunnen.

Das gesamte Adventprogramm der Stadt ist unter visitklagenfurt.at/advent zu finden.