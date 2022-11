Wie an jedem Tag, sorgte auch am Dienstag das Reinigungspersonal der Volksschule Pörtschach dafür, dass das Gebäude in Schuss bleibt. Doch beim Putzen der Toiletten geschah ein Fehler: Anstatt das Putzmittel mit Wasser zu verdünnen, wurden die Klobrillen in der Schule mit unverdünnten Chemikalien gereinigt. Wenig später suchte eines der rund 100 Kinder die Räumlichkeiten auf und kam mit dem Mittel in Kontakt. Das Kind zog sich Rötungen im Intimbereich zu und suchte den Weg ins Krankenhaus. Das sorgte für Verunsicherung bei einigen Eltern.