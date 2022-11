Seit 1982 ist Stojan Todorovski mit seinem Stand am Klagenfurter Christkindlmarkt - übrigens der größte seines Zeichens im Alpe-Adria-Raum - vertreten. Auf seinem rund 20 Quadratmeter großen Stand vertreibt der 72-Jährige diverse Weihnachtsdekoration und alles rund um das Thema Weihrauch. 70 verschiedene Sorten hat der Klagenfurter im Sortiment. Unterstützt wird er in der Zeit am Christkindlmarkt nur von seiner Ehefrau Hilde. Seit Montag ist er mit dem Aufbau seines Standes am Neuen Platz beschäftigt. Denn in wenigen Tagen ist es wieder so weit: Am 19. November eröffnet der Klagenfurter Christkindlmarkt - um 17 Uhr heißt es wieder "Licht an" für den Christbaum.