Die zehn Finalisten der "Diplomático Cocktail Competition" stehen fest und ein Kärntner hat die Chance Top-Barkeeper und "Artisan of Taste" zu werden. Qualifiziert für das Finale am 22. November in Wien haben sich neben dem Vorjahressieger Steven Daevel (Fitzcarraldo, Wien) und Staatsmeister Dominik Wolf (Viertel 4, Graz) auch der Klagenfurter Daniel C. Schellander vom 151er.

Schellander freut sich über das Erreichen des Finales: "Es ist mir eine Ehre, die 151 Bistro Bar, mich und meine neueste Drink-Kreation mit "Diplomatico Reserve Exclusiva", einem aromareichen Ron de Venezuela, einer fachkundigen Jury vorzustellen und wieder an einem Österreich-Finale in der qualitativ-hochwertigen Barszene teilzunehmen. Vordergründig geht es mir darum, den Drink bestmöglich zu präsentieren und mich auch mit meinen Kollegen aus ganz Österreich auszutauschen." Der Klagenfurter verrät auch schon in welche Richtung es im Finale gehen wird, "der Cocktail wird weihnachtlich angehaucht und inspiriert aus meinen Kindheitserinnerungen sein."

Daniel C. Schellander vom 151er freut scih auf das Finale. © KK/(c) CARLETTO PHOTOGRAPHY www.carletto.at

Handwerk, Nachhaltigkeit und Regionalität

Damit es zum Sieg reicht, muss die Cocktail-Kreation im Finale ausbalancierten und einzigartigen sein und in kurzer Zeit vor der Jury zuzubereiten werden. Währenddessen müssen die Zutaten und die Idee hinter dem Drink erklärt werden. Die Basis des Drinks bilden Rum oder Canaima Gin. Darüber hinaus sind drei weitere Anforderungen zu erfüllen: Es dürfen nur hausgemachte Zutaten den Drink ergänzen, Nachhaltigkeit muss sich beim Inhalt und den verwendeten Techniken widerspiegeln, genauso wie der Regionalitäts-Charakter. "Handwerkskunst, Umweltschutz sowie der Community- und Regionalitätsgedanke sind die Säulen, die die Marke Diplomático auszeichnen. Wir sind überzeugt, dass unsere diesjährigen Finalisten diesem Anspruch gerecht werden", erklärt Katharina Klingenschmid, Brand Managerin Diplomático Österreich.

Vorjahressieger Steven Daevel (Fitzcarraldo, Wien) © KK/(c) © Adrian Almasan | www.adrianal

Sieger reist nach Venezuela

Am 22. November ermittelt die Jury beim Finale in Wien, wer diese Herausforderung am besten meistert. Auf den Gewinner wartet eine exklusive Reise nach Venezuela, wo der Sieger auf die "Artisans oft Taste"-Gewinner aus der ganzen Welt trifft. Der beste Cocktail wird außerdem in das im nächsten Jahr erscheinende Rezeptbuch "Zero Waste Cocktails" von Diplomático aufgenommen.