"Polizeilich gesperrt. Zutritt verboten!" Zwei Zettel mit dieser Botschaft hängen an der Glastüre, über, die man in das Wohnhaus in der Khevenhüllerstraße 35 in der Klagenfurter Innenstadt gelangt. Ein rot-weißes Absperrband vor dem Eingang unterstreicht die Sinnhaftigkeit der Warnung. In dem Gebäude tobte am Mittwoch ein Wohnungsbrand. Stundenlang standen knapp 90 Einsatzkräfte im Einsatz, um die Bewohner zu schützen. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.