Ein Verkehrsunfall in der Kärntner Landeshauptstadt forderte am Mittwoch eine schwer Verletzte: Ein 41-jähriger Mann aus Klagenfurt wollte mit seinem PKW vom Spitalbergweg in Klagenfurt nach rechts in die Feschnigstraße einbiegen. Wegen Kolonnenverkehr auf der Feschnigstraße musste er zuwarten, bis ihm ein Fahrzeuglenker die Ausfahrt ermöglichte. Als er den Einbiegevorgang durchführte, ging in diesem Augenblick eine 85-jährige Klagenfurterin vom Gehsteig herunter und beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zu einer Berührung mit dem Außenspiegel des PKW, wobei die Fußgängerin zu Boden gestoßen wurde. Sie erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.