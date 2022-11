Mehrere Feuerwehren standen Mittwochmittag im Einsatz wegen eines Zimmerbrandes in Klagenfurt. "Die Einsatzkräfte sind zu einem Zimmerbrand in der Khevenhüllerstraße in Klagenfurt ausgerückt. Mehrere Personen waren in Gefahr, das Stiegenhaus war bereits stark verraucht", teilte Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, mit.

Nach neusten Informationen verstarb eine Person bei dem Brand. Mehrere Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ist vor Ort, über die genaue Brandursache ist noch nichts bekannt. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen. Gegen die Flammen kämpften neben der Berufsfeuerwehr auch mehrere Freiwillige Feuerwehren aus Klagenfurt.

Feuerwehr musste Bewohner aus Wohnungen helfen

"Ich habe die Rauchmelder gehört und dann Geschrei mitbekommen. Dann bin ich auf den Balkon raus und hab den Rauch gesehen. Da hat man schon ein bisschen Panik bekommen", erzählt ein Hausbewohner. Das Haus über den stark verrauchten Gang alleine zu verlassen, war nicht möglich. Mithilfe der Feuerwehr wurde der Mann wie viele andere Hausbewohner evakuiert.

Erste Videos vom Brand kursieren bereits durch das Netz.

