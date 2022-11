Mehrere Feuerwehren sind derzeit im Einsatz wegen eines Zimmerbrandes in Klagenfurt. Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, berichtet: "Die Einsatzkräfte sind zu einem Zimmerbrand in der Khevenhüllerstraße in Klagenfurt ausgerückt. Mehrere Personen waren in Gefahr, das Stiegenhaus war bereits stark verraucht."

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, die Rauchschwaden über Klagenfurt sind mittlerweile aber nicht mehr sichtbar. Erste Videos vom Brand kursieren bereits durch das Netz. Weitere Details folgen in Kürze.

Quelle: Instagram/Klagenfurt_elite