Patrick Jonke, Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (TK), war von März 2021 bis April 2022 über eine Personalleasingfirma im Rathaus beschäftigt. Von Dezember 2021 bis einschließlich März 2022 stellte das Unternehmen für ihn angeblich 82.000 Euro in Rechnung. Jonke selbst will nur einen Bruchteil davon erhalten haben. "In dem von der Leasingfirma verrechneten Betrag sind unter anderem auch die Mehrwertsteuer, der Dienstgeberanteil, die Leasinggebühren und vieles mehr verrechnet", teilte das Team Kärnten in einer Aussendung mit.