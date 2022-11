"Also entweder hab ich richtig gute Medikamente bekommen oder es gab vor ein paar Minuten ein Erdbeben in Klagenfurt. Boden hat gezittert, Bürostuhl hat vibriert...", diese Meldung erreichte uns von einem Kleine Zeitung Leser. Tatsächlich gab es Mittwochmorgen um 7.07 Uhr ein starkes Erdbeben mit Epizentrum in der Adria, 30 Kilometer östlich der Küstenstadt Senigallia im Nordosten Italiens und es war auch in Kärnten deutlich zu spüren.

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gegenüber der Kleine Zeitung bestätigt, hatte das Beben sein Epizentrum in der Adria unweit der Region Ancona und hatte dort eine Stärke von 5,6 auf der Richterskala. Damit ist mit Zerstörungen im Umkreis von 70 Kilometern um das Epizentrum zu rechnen. Rita Meurers, Seismologin der ZAMG sagt: "Derzeit kommen Meldungen von Gebäudeschäden in der Region. Das Epizentrum war glücklicherweise im Meer und in etwa 10 Kilometer tiefe, dadurch wurde es etwas abgemildert. Von Opfern ist derzeit nichts bekannt."

Spürbar war das Erdbeben auch in Kärnten - laut ZAMG von Villach über Ferlach bis Klagenfurt. "Vor allem in oberen Stockwerken war das Erdbeben in Kärnten deutlich merkbar, weil hohe Gebäude dann in Schwingung geraten, schwanken und den Effekt noch verstärken. Die meisten Meldungen haben uns aus Villach und Klagenfurt erreicht", sagt Meurers. Aber auch in Tirol, der Steiermark und Wien war es laut der Seismologin spürbar: "Auf der Mercalliskala, die Auskunft über die Fühlbarkeit von Beben gibt, lag es in Kärnten bei Drei. Es war also leicht spürbar".