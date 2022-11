Aus einem Glas werden zwei, werden drei und ganz schnell auch vier. Selbst dann setzten sich viele noch hinters Steuer, in der Hoffnung, Herr über die eigene Reaktionsfähigkeit zu sein. Ganze 2889 Mal gingen Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss der Polizei heuer in Kärnten schon ins Netz. Einer von ihnen war der Keutschacher Bürgermeister Gerhard Oleschko (TK). Nicht zum ersten Mal musste er seinen Schein aufgrund von Trunkenheit am Steuer abgeben.