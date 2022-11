In Klagenfurt steht die nächste Änderung bei den Parkgebühren bevor. Für die erste Stunde zahlt man ab 1. Jänner 2023 statt 1,80 Cent nur 90 Cent. Im Gegenzug wird das bisherige 30‐minütige Gratisparken auf 15 Minuten reduziert. Das wurde heute Dienstag, 8. November, im Stadtsenat beschlossen. In den nächsten Jahren soll das Parkraumkonzept neu gedacht werden. "Die grüne Zone soll auf 'Problembereiche', wo die Anrainer keine Parkplätze mehr finden, ausgeweitet werden", kündigt Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) an.