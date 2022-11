Im Jahr 1922 hat das Café Perstinger am Heiligengeistplatz 2 seine Pforten geöffnet. Nach so manchen Betreiberwechsel war es im Traditionscafé in den letzten Wochen dunkel geblieben. Das soll sich nun ändern, denn das Team von "IMSÜDEN" möchte dem Café nicht nur neues Leben einhauchen, sondern das Konzept radikal verjüngen. "Es soll eine coole Bar für junge Leute und Studis werden. Wir möchten die Jugendkultur und die alternative Szene in Klagenfurt neu puschen und uns fallen kaum Kneipen ein, die diese Szene konkret ansprechen", sagt Samuel Hérault von "IMSÜDEN". Die Gruppe betreibt bereits einen Club, den IMSÜDEN CLUB am Messegelände.