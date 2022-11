Keine guten Nachrichten für Fans von Pietro Lombardi: Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 sagte seinen Auftritt in der Kärntner Landeshauptstadt ab. Am 3. Dezember hätte Lombardi gemeinsam mit Mike Singer und dem deutschen Rapper Kayef in der Klagenfurter Messehalle mit dem Programm "Fresh 2022" auftreten sollen. Gemeinsam haben die drei über vier Millionen Follower auf Instagram, zwei Millionen Fans auf Facebook, drei Millionen auf TikTok, vier Millionen monatliche Hörer auf Spotify und Songs auf Spotify mit Hunderten Millionen von Aufrufen sowie zwei Millionen Abonnenten auf Youtube. Grund genug, die deutschen Stars für ein Konzert nach Kärnten zu holen.