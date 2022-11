Auf Initiative von Sportstadtrat Franz Petritz wurde beim Sportgespräch mit den Klagenfurter Fußballvereinen eine Energiebedarfsanalyse der jeweiligen Sportstätten vereinbart. "Diese wurde jetzt in Kooperation mit dem Energiezentrum der Stadtwerke erstellt und Energiespartipps ausgearbeitet, um die hohen Energiepreise abzufedern. Bei Detailfragen können sich nun die Sportvereine direkt an die Experten wenden", erklärt Petritz.

Den Anfang machten die Sportstätten in Welzenegg und Fischl. Den Obmännern Marko Wieser (SAK) und Günther Krammer (ASK) konnten hilfreiche Energiespartipps gegeben werden. Außerdem erhielten die Vereine einen Tippkatalog, um auch die Vereinsmitglieder für dieses Thema zu sensibilisieren.

Leuchtmittel und Waschmaschinen

Das Hauptaugenmerk wird auf die Reduktion des Stromverbrauchs gelegt. Mittels Umstellung auf LED-Beleuchtung, beispielsweise in den Umkleiden, kann der Stromverbrauch deutlich gesenkt und gleichzeitig die Lichtqualität verbessert werden. Innen montierte Bewegungsmelder können die Einschaltdauer der Leuchtmittel reduzieren, was deren Lebensdauer erhöht und Strom spart. Wenn die entsprechenden Anschlüsse vorhanden sind, sollten Waschmaschinen an die Warmwasserleitung angeschlossen werden. Dadurch entfällt das Aufheizen des Kaltwassers für den Waschgang und die Optimierung der Waschgänge.

Auch in Sachen "Heizoptimierung" gibt es Verbesserungsmöglichkeiten in Vereinsräumlichkeiten. Mit einer richtig eingestellten Vorlauftemperatur lässt sich die gewünschte Raumtemperatur, beispielsweise 19 Grad Celsius in Kabinen, effizienter erreichen. Ein komplettes Abdrehen der Heizung erweist sich laut STW-Experten als eher ungünstig. Gleichzeitig führt eine zu hohe Raumtemperatur zu hohen Heizkosten. Auf eine hygienetechnische Notwendigkeit ist im Hinblick auf Schimmelvermeidung dennoch zu achten. Klar ist auch: Ölheizungen haben wohl bald ausgedient.