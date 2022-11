Zwischenbilanz bei den AK-Wintersportbörsen: Großer Andrang herrschte in den Bezirken Spittal und Villach. Tausende Artikel wechselten bereits die Besitzer. AK-Präsident Günther Goach: "Die AK-Sportbörse ist eine soziale Idee und soll vor allem Familien unterstützen. Damit wird Geld gespart und nachhaltig für unsere Umwelt agiert. Für jeden verkauften Artikel fließt ein Euro an 'Licht ins Dunkel'." Nach Wolfsberg (18. bis 20. November) gastiert die Wintersportbörse vom 25. bis 27. November auch in Klagenfurt.

An den vergangenen beiden Wochenenden fanden die Wintersportbörsen der AK Kärnten statt. In Spittal wechselten rund 1400 Artikel die Besitzer. In Villach, wo die AK-Wintersportbörse letztes Wochenende stattfand, wurden über 3400 Artikel verkauft. "Statt neu, günstiger und in guter Qualität kaufen, lautet das Motto", so Goach, Schirmherr der Börsen in Kärnten und betont: "Für jeden verkauften Artikel wird ein Euro an 'Licht ins Dunkel' gespendet. Artikel, die nicht abgeholt werden, übergeben wir an SOS-Kinderdorf und an Hilfsorganisationen, die Menschen in der Ukraine unterstützen." Für Kinder gibt es ein Extra-Zuckerl: Auf den Börsen werden vergünstigte Kinderskikarten für das Skigebiet Gerlitzen verteilt.

Wolfsberg und Klagenfurt folgen!

Die Bezirke Wolfsberg und Klagenfurt (Messehalle 1 in Klagenfurt) stehen nun noch aus. Zum Ablauf: Am Freitag zuvor können vor Ort Sportartikel für den Verkauf abgegeben werden. Um die Abgabe schnell und unkompliziert abzuwickeln, können die Artikel vorab (bis jeweils Donnerstag um 15 Uhr) auf sportboerse.akktn.at online erfasst werden. Sollte der Verkaufserlös nicht abgeholt werden, wird der Betrag gespendet. Ende der Abholfrist: Sonntag, 17 Uhr.

Wintersport-Sicherheitsaktion der AUVA

Auch in Wolfsberg und Klagenfurt gibt es wieder die Möglichkeit, den alten Ski- oder Snowboardhelm gegen einen Aktionshelm einzutauschen! Die AUVA möchte im Zuge dieser Aktion alte und beschädigte Helme aus dem Verkehr ziehen. Der Preis für einen Aktionshelm, bei Abgabe eines alten, beginnt bei 30 Euro.