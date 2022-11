Im Vorjahr fand die Familienmesse in Klagenfurt mit 2G-Auflagen statt, fast 17.000 Besucher kamen trotzdem, heuer will man wieder an die Vor-Corona-Besucherzahlen anknüpfen, sagt Messe Geschäftsführer Bernhard Erler: "Wir erwarten vom 11. bis 13. November 27.000 bis 30.000 Besucher. Wir sehen, dass das Interesse an den Messen nicht nur vergleichbar, sondern sogar stärker ist als vor der Pandemie". Ähnlich sieht das auch Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler: "Die Kärntner Messen sind ein positiver Gegenpol zum derzeitigen Alltag, mit viel Verunsicherung durch Teuerung und Energiekrise." Kogler beschreibt die kommende Messe als Fest für die ganze Familie, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe Alter. Die Besucher erwarten 320 Aussteller mit 150 Veranstaltungen zum Thema Familie, Gesundheit, Brauchtum, Kunst und Sport.